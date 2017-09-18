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Галак: когда меня отправляли в АХЛ, не пытался искать негатив

18 сентября 2017, понедельник. 22:24 Хоккей

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Ярослав Галак вспомнил, как на него повлиял перевод в фарм-клуб в прошедшем сезоне.

«Я пытался концентрироваться на происходящем. Я всегда говорил: что не убивает, делает тебя сильнее. Не иногда, а всегда всё происходит не просто так. Я не пытался найти в этом негатив. Конечно, никто не хочет быть отправленным в АХЛ, но я пытался работать на максимуме и помогать партнёрам. Я просто ждал своего шанса, и меня вызвали. Для меня всё получилось удачно, хотя мы и не вышли в плей-офф. Но всё равно шансы у нас сохранялись до последнего дня», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Нью-Йорк Айлендерс Ярослав Галак
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