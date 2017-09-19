Э. Кулда: две победы подряд могут помочь рижскому «Динамо» выбраться из трясины

Нападающий рижского «Динамо» Эдгарс Кулда прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (2:7), которое стало для его команды девятым подряд.

«В первом периоде пропустили два подряд гола, но потом начали играть увереннее. Если продолжим играть так, как сейчас, конечно, не попадём в плей-офф, но пока ещё только начало сезона. Две победы подряд могут нам помочь выбраться из трясины, куда мы сами себя загнали.



Главное — необходимо изменить психологию. Надо почувствовать уверенность, обрести психологию победителей. Сандис Озолиньш — мотиватор и тактик. Он предлагает интересные схемы, пытается внедрить прогрессивный хоккей. Мы сами виноваты, что тренерские схемы не выполняем до конца», — цитирует Кулду Delfi.lv.