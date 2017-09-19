«Химик» рассказал о сложностях на выезде в Учалы на матч с «Горняком»

«Химик» рассказал о проблемах, с которыми столкнулась команда при выезде в Учалы. 19 сентября фарм-клуб «Спартака» встретится с «Горняком», который является фарм-клубом «Автомобилиста».

«Сюрпризы для воскресенской команды начались сразу после приземления в Магнитогорске. Для отправления жёлто-синей дружины в Учалы пришёл автобус, не предназначенный ни для перевозки спортсменов, ни их амуниции. В багажное отделение поместилось лишь восемь баулов с хоккейной формой, остальные 28 пришлось размещать в салоне автобуса, причём погрузкой занялись сами хоккеисты.



После того как баулы оказались в салоне, выяснилось, что мест для хоккеистов фактически не осталось. Игрокам пришлось располагаться (кто лежа, кто сидя) прямо на своём багаже. Автобус был далеко не первой свежести — 2000 года выпуска. В Московской области автобусы в таком техническом состоянии попросту не выпускают в рейс. Здесь же, видимо, это общепринятая практика.



В середине пути команда почувствовала регулярный стук непонятного происхождения в задней части автобуса. А поскольку водитель узнать причину постороннего шума не собирался, потребовали остановить транспорт. Выйдя из салона, воскресенская команда увидела, что заднее колесо автобуса фактически вылетело и держалось каким-то чудом на двух болтах вместо восьми. Остальные шесть были потеряны в пути. Водитель эту ситуацию прокомментировал коротко: «Так и думал, что это случится». До реальной катастрофы оставались считанные минуты. В ожидании другого транспорта «Химик» провёл около двух часов. Путь в 140 км от Магнитогорска до Учалы занял вместо двух с половиной часов около семи.



На этом злоключения воскресенского «Химика» не закончились. Перед утренней тренировкой спортсмены в гостевой раздевалке нашли свою форму абсолютно сырой. Она была постирана, но вот высушить её, видимо, позабыли. Пришлось во всём сыром (от нательного белья до коньков и формы) выходить на лёд.



Во всех командах высшей лиги встреча и другие мероприятия, связанные с приездом гостей, всегда проводятся на высоком уровне. Это своего рода аксиома, которая не подлежит обсуждению. Что происходит у дебютанта ВХЛ с исполнением привычной процедуры приёма гостевой команды, неизвестно», — написала пресс-служба клуба.