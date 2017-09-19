Алексей Терещенко подписал контракт с московским «Динамо»

Нападающий Алексей Терещенко заключил новый контракт с московским «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.

В. Воробьёв: Терещенко может сыграть 1-й матч за «Динамо» в сезоне с «Сибирью»

В прошлом сезоне Терещенко провёл 40 матчей и набрал 24 (6+18) очка при показателе полезности "+6", был капитаном бело-голубых. В конце сезона форвард получил тяжёлую травму, от которой долго восстанавливался. Всего на счету Терещенко в Континентальной хоккейной лиге 510 матчей, 270 (110+160) очков и показатель полезности "+109".



Ранее главный тренер «Динамо» Владимир Воробьёв сообщил, что Терещенко может сыграть первый матч в текущем чемпионате с «Сибирью». Игра состоится в Новосибирске 21 сентября.

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