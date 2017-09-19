Ковальчук принял участие во флешмобе и передал эстафету Малкину

Нападающий СКА Илья Ковальчук принял участие во флешмобе, опубликовав в своём «инстаграме» коллаж своих детских и взрослых фото, а также передал эстафету форварду «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину, нападающему ФК «Краснодар» Фёдору Смолову и рэперу Тимати.

Флешмоб называется «Вырос на Камеди» — его суть заключается в том, чтобы опубликовать коллаж из своих фотографий, сделанных в 2005 и 2017 году. Именно в 2005 году впервые вышло в эфир телешоу Comedy Club.

Вы можете посмотреть фото также в официальном аккаунте Ковальчука в «Инстаграме».