Гуськов: «Северсталь» хорошо сыграла в обороне и заслуженно победила «Салават»

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением о победе «Северстали» над «Салаватом Юлаевым» со счётом 2:0.



«Во-первых, эта победа не является следствием недооценки «Салаватом» своего соперника. В этом матче «Северсталь» действовала дисциплинированно. А во-вторых, череповчане здорово сыграли в обороне, и голкипер хорошо действовал. Собранность подопечных Гулявцева была очевидной в этом матче. Они победили заслуженно, хоть у «Салавата» и были моменты для того, чтобы забросить. Тем не менее уфимцы при таких задачах на сезон не имеют стабильности в начале чемпионата. Это настораживает. Дисциплины «Салавату» не хватает, Вестерлунд пока не может добиться от своих игроков стопроцентной концентрации в определённых моментах. Это команда-загадка. У неё великолепный подбор игроков и опытный тренерский штаб, но она может преподнести сюрприз в любом из матчей, вне зависимости от того, с кем она играет. Стабильности нет, а она нужна для достижения целей», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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