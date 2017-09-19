Форвард «Ак Барса» Свитов дисквалифицирован на две встречи

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Свитов после игры с рижским «Динамо» (7:2) дисквалифицирован на две встречи, сообщает СДК КХЛ.



«Переквалифицировать наложенное на нападающего ХК «Ак Барс» Александра Свитова наказание по правилу 523 а (Атака соперника сзади) на наказание по правилу 540 б (Атака в голову или шею) и дисквалифицировать его на одну игру и подвергнуть денежному штрафу. Кроме того, так как Александр Свитов наказан дисциплинарным до конца игры штрафом (20 мин.) во второй раз в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/2018, на него накладывается дополнительная дисквалификация на одну игру, а также индивидуальный штраф», — сообщается на сайте лиги.



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