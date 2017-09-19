Скудра: «Торпедо» тяжело даются голы, нужно больше бросков

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра подвёл итоги после победы над «Куньлунь Ред Стар» (3:1).



«Хороший матч. Хорошо, что мы решили проблему забитых голов в третьем периоде. Конечно, нам очень тяжело даются голы. Будем надеяться, ребята почувствовали, что забили хорошие голы после качественных бросков. Мы обращаем внимание на то, что наносить их нужно больше, сыграв попроще. Будем надеяться, что определённая уверенность придёт», — приводит слова тренера официальный сайт команды.

Посмотреть видео можно на официальном канале «Торпедо» в YouTube.