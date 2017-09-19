Кинэн: «Торпедо» сумело выдержать наше давление и переломить ход игры

Главный тренер китайского «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн поделился впечатлениями после поражения в гостевом матче с нижегородским «Торпедо» со счётом 1:3.



«Была упорная игра. «Торпедо» действовало лучше в третьем периоде. Выдержав наше давление и уступая в счете, команда смогла переломить ход игры», — приводит слова Кинэна официальный сайт команды из Нижнего Новгорода.

Посмотреть видео также можно на официальном канале «Торпедо» в YouTube.



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