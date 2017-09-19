Китаров: минскому «Динамо» на выезде нужно играть в свой хоккей

Нападающий минского «Динамо» Александр Китаров поделился ожиданиями от выездной серии Астана – Новосибирск – Ханты-Мансийск – Омск, отметив, что самым тяжёлым для него будет большое количество перелётов.



«Самое тяжелое в ближайшем выезде – перелёты. Нужно будет потерпеть. А самое главное, включаться в игру с самого начала, с первых минуты первого периода. Если будем играть в свой хоккей со старта, всё должно быть хорошо», — приводит слова Китарова Tribuna.com.



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