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Мозер: все игроки «Торпедо» отработали на сто процентов, это принесло результат

20 сентября 2017, среда. 00:00 Хоккей

Нападающий «Торпедо» Евгений Мозер поделился эмоциями после победы в матче с «Куньлунь Ред Стар» (3:1).

«Все ребята отработали на сто процентов, и это принесло результат. Добились победы в матче с сильным соперником. Обе команды способны играть в скоростной и силовой хоккей. Каждый из соперников может, что называется, поработать на льду. Конечно, нам было тяжело. Для победы, повторюсь, потребовалось приложить максимум усилий.

Мой гол? Тренеры нацеливают нас, чтобы мы чаще бросали по воротам. Мне удалось использовать хорошую передачу Кирилла Уракова», — цитирует Мозера официальный сайт клуба.

«Торпедо» победило «Куньлунь», трижды забив за последние восемь минут игры
Источник: Официальный сайт ХК "Торпедо" (Нижний Новгород) Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Торпедо Евгений Мозер
Новости. Хоккей
20 сентября 2017, среда
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