Баранцев: наконец-то чёрная полоса «Торпедо» закончилась

Защитник нижегородского «Торпедо» Денис Баранцев подвёл итоги после победы над «Куньлунь Ред Стар» (3:1).



«Наконец-то, наша черная полоса закончилась. По крайней мере после матча с «Куньлунем» хочется на это надеяться. Ребята очень старались, бились друг за друга и сумели переломить ход игры. С чем была связана длительная голевая засуха? Даже не знаю. Возможно, где-то не везло, в чем-то недорабатывали… Хотя очень старались как можно скорее прервать эту «засуху».



Впереди „Амур“ и „Адмирал“? Обе команды способны преподнести сюрпризы. Например, недавно очки у ЦСКА отобрали… Ближайший матч у нас через три дня. Так что отдохнем, подготовимся и с новыми силами бросимся в бой. Постараемся порадовать своих болельщиков», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

«Торпедо» победило «Куньлунь», трижды забив за последние восемь минут игры