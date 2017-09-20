Гол Костина не спас «Сент-Луис» от поражения в матче с «Далласом»

В НХЛ прошли очередные предсезонные матчи.

Новые русские в НХЛ. Каковы шансы каждого закрепиться в составе Кто-то может стать стержневым хоккеистом своей команды, а другие отправятся в АХЛ.

«Даллас Старз» — «Сент-Луис Блюз» — 5:3

Новичок «Блюз» нападающий Клим Костин провёл на площадке 12 минут 4 секунды и забросил одну шайбу. Форвард Иван Барбашёв отдал голевую передачу, сыграв 21 минуту 14 секунд. Нападающий «Далласа» Александр Радулов сыграл 16 минут 41 секунду и отметился голевой передачей. Нападающий Денис Гурьянов провёл на площадке 6 минут 5 секунд и набрал 1 (0+1) очко.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 2:5

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин сыграл 22 минуты и очков не набрал Форвард Виталий Амбрамов провёл на льду почти 14 минут.



«Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз» — 2:5

Защитник «Торонто» Ринат Валиев не набрал очков и заработал показатель полезности "-1".

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