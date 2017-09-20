Михайлов: я не был инициатором отправки игроков в фарм-клуб ЦСКА, это глупости

Двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал решение отправить защитника Никиту Макеева, а также нападающих Андрея Кузьменко, Андрея Светлакова, Константина Окулова и Павла Карнаухова в ВХЛ. Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что Михайлов настоял на отправке игроков в ВХЛ, потому что хочет, чтобы его сын, являющийся одним из тренеров «Звезды», добился в своём клубе результатов.

Пять хоккеистов ЦСКА усилят фарм-клуб «армейцев» в Высшей лиге

«Я не был инициатором данного решения, как написали в некоторых СМИ. Но дело не в этом. Я считаю, что лучше играть, чем тренироваться и не играть. Я так понимаю, что ребят отправили туда на два матча. Не вижу в этом ничего плохого, после этого они вернутся в основную команду и продолжат за неё выступать. Я так понимаю эту ситуацию. Я хотел усиления для фарм-клуба, где тренирует мой сын Егор Михайлов? Это глупости! Я даже не думал об этом. Это нормальная профессиональная практика. Если молодые ребята не играют в основной команде, то их отправляют в фарм-клуб. Это было в наше время, это было буквально недавно, и сейчас практикуется в клубах. Если хоккеист на протяжении нескольких матчей не попадает в состав, то он должен играть в ВХЛ, для этого фарм-клуб и создаётся», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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