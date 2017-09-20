Пашков: в ЦСКА может нарастать недовольство, некоторые хоккеисты не наедаются

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал отправку нападающего ЦСКА Константина Окулова в фарм-клуб.

Михайлов: я не был инициатором отправки игроков в фарм-клуб ЦСКА, это глупости

«В ЦСКА вполне может нарастать недовольство, проявление какой-то конфликтности. У команды переизбыток игроков, которые способны выходить в составе, но не получающих достаточного игрового времени. Такие вещи вызывают неудовлетворённость, никуда от этого не деться. Некоторые хоккеисты не наедаются, не получают полной нагрузки. В случае с Окуловым это может сказаться. Посмотрим, как он поиграет в Высшей лиге», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



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