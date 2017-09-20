Бадюков: у «Спартака» есть яркие всплески, как вспышки на Солнце, но этого мало

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков оценил текущее выступление московского «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ.

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«На самом деле первый этап из восьми матчей подряд показал нам, что у красно-белых были травмы. Да и ещё и функционально команда немножко подсела. В тот хоккей, который хочет видеть Епанчинцев, команда в последних матчах не смогла сыграть. Матч с «Ак Барсом» потом показал, что она готова, и при стопроцентном выкладывании всех хоккеистов всё получится. Но пока это выходит не на сто процентов у всех. Большинство у «Спартака» не получается, в обороне тоже есть недоработки. Много вопросов к игрокам, но ни в коем случае нельзя пенять на судейство, как у нас делают некоторые товарищи. Дело не в этом, а в том, что внутри команды.

«Спартак» наверстает своё, для него ещё ничего не потеряно. Игр впереди – вагон и маленькая тележка. Сейчас у них будет домашняя серия. Не стоит забывать, что москвичи съездили в тяжёлый выезд, а оттуда сложно привезти очки. Только «Витязь» более-менее достойно уехал с Дальнего Востока с приличным багажом. «Спартак» больше привык играть дома. Такие выезды надо проходить более стабильно, а этим качеством подопечные Епанчинцева похвастать пока не могут. Всплески у команды есть, и они очень яркие, как вспышки на Солнце, но этого пока недостаточно», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



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