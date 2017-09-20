Маршессо: наше звено сыграло не идеально, но Шипачёву нужно время на адаптацию

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо после победы в предсезонном матче с «Колорадо Эвеланш» (4:1) поделился мнением об игре в звене с Вадимом Шипачёвым и Райлли Смитом.



«Наше звено сыграло неплохо. Понятно, что это только первый матч, нужно время на адаптацию. Мы со Смитом друг друга знаем, немного поиграли вместе в прошлом году. Я знаю, что он за игрок, а он знает меня. Наше звено сыграло не идеально, но Шипачёву тоже надо адаптироваться, он приехал из Европы. Мы будем улучшать свою игру в следующих предсезонных матчах», — сказал Маршессо в эфире клубного телевидения.

Вадим Шипачёв провёл дебютный матч за «Вегас»