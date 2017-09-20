Терещенко: рад, что остался в родном клубе, очень хотел выступать за «Динамо»

Нападающий Алексей Терещенко прокомментировал подписание контракта с московским «Динамо».

«Очень рад, что остался в своём родном клубе. Как я и говорил ранее, очень хотел выступать за «Динамо», приносить пользу клубу. Состояние отличное. Жду не дождусь, когда смогу выйти на лёд в официальных матчах.

Столь позднее подписание контракта связано прежде всего с моей старой травмой, после которой я перенёс операцию и долго восстанавливался. Сейчас я полностью готов. Надеюсь, уже в Новосибирске смогу принять участие в матче", — цитирует Терещенко пресс-служба клуба.