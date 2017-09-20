175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Терещенко: рад, что остался в родном клубе, очень хотел выступать за «Динамо»

20 сентября 2017, среда. 16:56 Хоккей

Нападающий Алексей Терещенко прокомментировал подписание контракта с московским «Динамо».

«Очень рад, что остался в своём родном клубе. Как я и говорил ранее, очень хотел выступать за «Динамо», приносить пользу клубу. Состояние отличное. Жду не дождусь, когда смогу выйти на лёд в официальных матчах.

Столь позднее подписание контракта связано прежде всего с моей старой травмой, после которой я перенёс операцию и долго восстанавливался. Сейчас я полностью готов. Надеюсь, уже в Новосибирске смогу принять участие в матче", — цитирует Терещенко пресс-служба клуба.

Алексей Терещенко подписал контракт с московским «Динамо»
Источник: Официальный сайт ХК "Динамо" (Москва) Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва Алексей Терещенко
Новости. Хоккей
20 сентября 2017, среда
18:18 Форвард «Сент-Луиса» Стин выбыл из строя на три недели
17:56 Хенкель: в выездной серии никаких вариантов для «Динамо», кроме побед
17:34 Марло: я пытаюсь понять систему «Торонто»
17:10 В. Воробьёв: домашняя серия у «Динамо» не получилась, Терещенко принесёт пользу
17:00 Пашков: СКА может выиграть и 20 матчей подряд, у команды попутный ветер
16:59 Смит-Пелли: весь прошлый год я провёл с травмой, «Дэвилз» знали об этом
16:58 Экс-форвард «Финикса», «Колорадо» и «Флориды» Мюллер стал игроком «Зальцбурга»
16:56 Терещенко: рад, что остался в родном клубе, очень хотел выступать за «Динамо»
16:34 На аллее спортивных звёзд в Тольятти появится имя защитника Дмитрия Воробьёва
16:20 Нападающий «Лады» Иржи Новотны выбыл до 10 октября из-за травмы
15:55 «Спартак» расторг контракт с нападающим Денисом Толпеко
15:49 Л. Комаров: мне запретили поднимать визор, пришлось его снять, а это небезопасно
15:16 «Северсталь» поместила нападающего Голика в список отказов
15:15 Маршессо: наше звено сыграло не идеально, но Шипачёву нужно время на адаптацию
14:56 Маршан: удаления на вбрасывании — это абсурд, НХЛ губит игру в хоккей
14:30 Новиков: СКА выступает мощно, но непобедимых команд не бывает
14:21 Есмантович: почему бы не проверить игроков ЦСКА на уровне ВХЛ? Ничего особенного
14:08 Петерссон: «Авангард» должен играть как единое целое, чтобы победить СКА
13:44 К. Дженовей: Братислава подходит для семьи, а в России больше неуверенности
13:30 Бадюков: у «Спартака» есть яркие всплески, как вспышки на Солнце, но этого мало
13:14 Тренер «Тампы»: Сосунов катается быстрее, чем Хара в начале карьеры в НХЛ
12:41 Е. Медведев: «Авангард» ничем не хуже СКА — можем и в пас сыграть, и гол забить
12:30 Пашков: в ЦСКА может нарастать недовольство, некоторые хоккеисты не наедаются
12:24 Скабелка: если «Авангард» лишит СКА возможности атаковать, тогда есть варианты
12:00 Форвард «Блюз» Сэнфорд выбыл на полгода, защитник Боумистер сломал голеностоп
11:54 «Югра» подтвердила подписание контракта с защитником Витасеком
11:50 Михайлов: я не был инициатором отправки игроков в фарм-клуб ЦСКА, это глупости
11:37 Наместников: в НХЛ теперь малейший удар по клюшке наказывается удалением
11:32 Микко Коскинен не поехал со СКА на выезд
11:14 Купер: новички «Тампы» Волков и Липанов сыграли превосходно
11:11 Карандин: отдельный филиал ФХР по Дальнему Востоку больно ударит по Хабаровску
10:26 Роман Йози стал капитаном «Нэшвилла»
10:20 «Оттава», «Монреаль», «Каролина» и «Нэшвилл» заинтересованы в Мэтте Дюшейне
09:51 Дадонов заработал показатель полезности «-3» в первом матче за «Флориду»
09:44 Галлант: звено Шипачёва не забило, но здорово разыгрывало шайбу
09:36 Гол Костина не спас «Сент-Луис» от поражения в матче с «Далласом»
09:29 У нападающего «Дэвилз» Брайана Бойла обнаружили рак
09:21 Худобин помог «Бостону» обыграть «Детройт», «Тампа» уступила «Каролине»
09:02 Вадим Шипачёв провёл дебютный матч за «Вегас»
00:59 Гретцки: понятно, что Макдэвид будет следующим лучшим игроком мира
00:40 Баранцев: наконец-то чёрная полоса «Торпедо» закончилась
00:31 Бутчер: сложно привыкнуть к габаритам игроков НХЛ — они куда крупнее студентов
00:00 Мозер: все игроки «Торпедо» отработали на сто процентов, это принесло результат
19 сентября 2017, вторник
23:46 Нэш: хотел бы забивать по 50 шайб ежегодно, но меня устроит и 30 голов
23:29 Китаров: минскому «Динамо» на выезде нужно играть в свой хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент