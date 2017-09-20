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«Трактор» отыгрался с 0:2, но уступил ХК «Сочи», проиграв третий раз подряд

20 сентября 2017, среда. 19:30 Хоккей

«Трактор» на своём льду уступил ХК «Сочи». Это третье поражение челябинской команды подряд. В 12 матчах сезона челябинцы одержали 4 победы. Команда из Сочи выиграла третий матч подряд. Всего в 11 матчах сезона сочинцы одержали 7 побед.

В первой трети матча сочинцы повели со счётом 2:0 — отличились Шон Коллинз и Андрей Иванов. Челябинцы отыгрались к исходу первой минуты третьего периода стараниями Ника Бэйлена и Игоря Полыгалова. К 54-й минуте команды обменялись голами — Святослав Гребенщиков вывел гостей вперёд, Игорь Полыгалов счёт сравнял. В оставшееся игровое время гости забили два гола усилиями Симона Энерунда и Евгения Лапенкова. Как итог — победа команды из Сочи со счётом 5:3.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 сентября 2017, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
3 : 5 0:2, 1:0, 2:3
ХК Сочи
Сочи
0:1 – Коллинз (Уэллман, Энеруд) – 08:04 (5x5), 0:2 – Андрей Иванов (Томилин) – 18:08 (5x5), 1:2 – Бэйлен (Виделль, Щехура) – 36:40 (5x4), 2:2 – Полыгалов (Вишневский) – 40:55 (5x5), 2:3 – Гребенщиков (Падакин, Щитов) – 44:22 (5x5), 3:3 – Полыгалов (Бэйлен) – 53:16 (5x4), 3:4 – Энеруд (Уэллман, Коллинз) – 53:52 (5x5), 3:5 – Лапенков (Щегольков, Кузнецов) – 57:53 (5x5)

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Сочи ХК Трактор
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20 сентября 2017, среда
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