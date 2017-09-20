«Трактор» отыгрался с 0:2, но уступил ХК «Сочи», проиграв третий раз подряд

«Трактор» на своём льду уступил ХК «Сочи». Это третье поражение челябинской команды подряд. В 12 матчах сезона челябинцы одержали 4 победы. Команда из Сочи выиграла третий матч подряд. Всего в 11 матчах сезона сочинцы одержали 7 побед.

В первой трети матча сочинцы повели со счётом 2:0 — отличились Шон Коллинз и Андрей Иванов. Челябинцы отыгрались к исходу первой минуты третьего периода стараниями Ника Бэйлена и Игоря Полыгалова. К 54-й минуте команды обменялись голами — Святослав Гребенщиков вывел гостей вперёд, Игорь Полыгалов счёт сравнял. В оставшееся игровое время гости забили два гола усилиями Симона Энерунда и Евгения Лапенкова. Как итог — победа команды из Сочи со счётом 5:3.

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

