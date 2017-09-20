Матерухин: главное для «Динамо» Мн — ближайшая игра с «Барысом»

Нападающий минского «Динамо» Александр Матерухин подвёл итоги домашней серии и поделился ожиданиями от выездной. Минская команда выиграла три матча из четырёх, два из них — с сухим счётом. На выезде минчане сыграют с «Барысом», «Сибирью», «Югрой» и «Авангардом».

«Думаю, команда чувствует себя неплохо, потому что хорошо отыграли последние матчи на домашней площадке, набрав девять очков из двенадцати возможных. Поэтому, как мне кажется, «Динамо» подойдёт к очередным матчам в хорошем расположении духа. К сожалению, не удалось одолеть «Автомобилист». Сами в этом виноваты. Однако в остальном всё неплохо. Да, на выезде менее комфортно, но в этом нет ничего особенного, мы не впервые будем играть в гостях, все клубы находятся в одинаковой ситуации.

Безусловно, победа над «Магниткой» запомнилась надолго. Всё-таки эта команда — один из лидеров КХЛ. Проигрывая со счётом 0:3, забросить пять шайб в третьем периоде и в итоге одержать победу… Эмоции были шикарные. Сможет ли виктория над «Магниткой» зарядить и подстегнуть хоккеистов на будущие матчи? Мне кажется, что это не вопрос одного конкретного матча.

Над количеством баллов на выезде, честно говоря, пока не думал. Просто нужно двигаться от игры к игре. В конкретном матче нужно думать только о нём, а не о последующих. Сейчас главное — ближайшая игра с «Барысом». Настраиваемся только на неё. Сейчас, конечно; лететь чуть дальше, чем обычно. Все же находятся в одинаковых условиях. Поэтому никакого особенного настроя на выездные поединки нет. Все встречи будут тяжёлыми, да и лёгких у нас не бывает. Поэтому на каждый из них настраиваемся так, чтобы выложиться полностью. На выездные матчи особо настраиваться не нужно. Нам по-разному приятно играть и в гостях, и дома. В Минске гонят вперёд наши болельщики, на выездных аренах — поклонники других команд», — цитирует игрока «Спортивная панорама».