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Плэтт: не думаю, что игроки «Йокерита» заклеймили меня как своего личного врага

20 сентября 2017, среда. 21:14 Хоккей

Форвард ЦСКА Джефф Плэтт поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом».

«Моя шайба принесла ЦСКА победу в серии против «Йокерита»? Эта шайба очень много значила как для меня, так и для команды. Прежде всего мы смогли завершить серию. Более того, я забросил в третьем периоде того матча, но взятие ворот было отменено. И это стало своеобразным психологическим барьером. Посудите сами, шайба за несколько минут до конца третьего периода при счёте 0:0 могла сама по себе стать победной. Принять это, а потом получить возможность в овертайме и воспользоваться ей… Чувства были непередаваемые. Было приятно, что мы прошли «Йокерит» — соперника, с которым было непросто на протяжении всей серии.

Я не думаю, что они заклеймили меня как своего личного врага. Но я надеюсь, что они видят во мне игрока, который несёт опасность их воротам каждый раз, как выходит на лед, и против которого тяжело играть. Думаю, что будет так же непросто, как и в прошлую нашу встречу. Мы уважаем соперника и помним, сколько неудобств они доставили нам в прошлом году. Мы ждали от них жесткой игры тогда, ждём и сейчас», — цитирует игрока официальный сайт ЦСКА.

Источник: Официальный сайт ХК ЦСКА Сообщить об ошибке
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ХК Йокерит ХК ЦСКА Джефф Плэтт
Новости. Хоккей
20 сентября 2017, среда
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