Ежов: то, что «Динамо» Р — аутсайдер КХЛ, стимулировало «Нефтехимик»

Голкипер «Нефтехимика» Илья Ежов прокомментировал победу над рижским «Динамо» (2:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хоккеист второй раз в сезоне сыграл на ноль.



«Очень непростой был матч, интересный для болельщиков. Динамовцы сражались, и не нужно смотреть на таблицу. Они очень хорошая команда. Наши ребята сегодня все молодцы, боролись, бросались под шайбы и заслужили эту победу.



«Динамо» — аутсайдер на Западе КХЛ? Наоборот нас это стимулировало заработать три очка. Расслабляться ни в коем случае нельзя. В КХЛ команды все достойные и нет явных аутсайдеров. Любая команда может победить любую», — цитирует Ежова официальный сайт клуба.

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