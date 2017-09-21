Результаты игрового дня в ВХЛ

20 сентября в регулярном чемпионате высшей хоккейной лиги состоялись шесть матчей. Очередной игровой день регулярного чемпионата ВХЛ принёс следующие результаты.

Питерское «Динамо» на выезде нанесло поражение «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» — 2:1 ОТ.

«СКА-Нева» на выезде нанесла поражение другой китайской команде «Цен Тоу» с таким же счётом, но по буллитам — 2:1.

«Молот Прикамье» праздновал домашнюю победу над ЦСК ВВС — 2:1.

«Торос» дома уверенно переиграл «Барс» — 4:0.

Альметьевский «Нефтяник» на выезде переиграл «Буран» — 1:0.

Наконец, ХК «Рязань» дома одолела «Ижсталь» со счётом 3:1.