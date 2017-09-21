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Результаты игрового дня в ВХЛ

21 сентября 2017, четверг. 00:26 Хоккей

20 сентября в регулярном чемпионате высшей хоккейной лиги состоялись шесть матчей. Очередной игровой день регулярного чемпионата ВХЛ принёс следующие результаты.

Питерское «Динамо» на выезде нанесло поражение «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» — 2:1 ОТ.

ВХЛ - регулярный чемпионат
20 сентября 2017, среда. 13:30 МСК
Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян
Харбин
1 : 2 0:1, 1:0, 0:0, 0:1
Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 – Джиошвили – 17:15 (5x5), 1:1 – Сето (Рыбницкий) – 30:58 (5x5), 1:2 – Берлёв (Шевченко) – 64:30 (3x3)

«СКА-Нева» на выезде нанесла поражение другой китайской команде «Цен Тоу» с таким же счётом, но по буллитам — 2:1.

ВХЛ - регулярный чемпионат
20 сентября 2017, среда. 14:00 МСК
Цен Тоу
Цзилинь
1 : 2 0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1
СКА-Нева
Санкт-Петербург
0:1 – Орлович-Грудков (Коренев) – 21:38 (5x5), 1:1 – Камаев (Ерёменко) – 50:12 (5x5), 1:2 – Орлович-Грудков – 65:00 ( ПБ)

«Молот Прикамье» праздновал домашнюю победу над ЦСК ВВС — 2:1.

ВХЛ - регулярный чемпионат
20 сентября 2017, среда. 17:00 МСК
Молот-Прикамье
Пермь
2 : 1 0:1, 2:0, 0:0
ЦСК ВВС
Самара
0:1 – Моренец (Гареев) – 06:30 (5x5), 1:1 – Синелёв (Кузнецов, Бикмуллин) – 28:48 (5x5), 2:1 – Андриянов (Жуков, Епимахин) – 29:52 (5x5)

«Торос» дома уверенно переиграл «Барс» — 4:0.

ВХЛ - регулярный чемпионат
20 сентября 2017, среда. 17:00 МСК
Торос
Нефтекамск
4 : 0 1:0, 1:0, 2:0
Барс
Казань
1:0 – Хрипунов (Гиматов) – 02:05 (5x5), 2:0 – Гордеев (Бочков, Голованов) – 29:15 (5x4), 3:0 – Дубровский (Баранов, Ващенко) – 44:30 (5x5), 4:0 – Бочков (Гордеев, Котляревский) – 45:00 (5x5)

Альметьевский «Нефтяник» на выезде переиграл «Буран» — 1:0.

ВХЛ - регулярный чемпионат
20 сентября 2017, среда. 19:00 МСК
Буран
Воронеж
0 : 1 0:0, 0:1, 0:0
Нефтяник
Альметьевск
0:1 – Чиглинцев (Хапов, Гильманов) – 26:17 (5x5)

Наконец, ХК «Рязань» дома одолела «Ижсталь» со счётом 3:1.

ВХЛ - регулярный чемпионат
20 сентября 2017, среда. 19:00 МСК
ХК Рязань
Рязань
Ижсталь
Ижевск
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Буран ХК Динамо Санкт-Петербург ХК Молот-Прикамье ХК Нефтяник Альметьевск ХК СКА-Нева ХК Торос ХК ЦСК ВВС
Новости. Хоккей
21 сентября 2017, четверг
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