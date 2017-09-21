Васильев работает в тренировочном лагере команды НХЛ несмотря на контракт в КХЛ

Защитник Валерий Васильев, имеющий действующий контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги «Северсталь», принимает участие в тренировочном лагере клуба Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз». Хоккеист сыграл в предсезонном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».



После прошлогоднего отъезда вратаря «Адмирала» Ивана Налимова в тренировочный лагерь «Чикаго Блэкхоукс» КХЛ запретила хоккеистам с действующим контрактом уезжать за океан. В нынешнем сезоне Васильев принял участие в трёх матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 1 (0+1) очко.

«Вашингтон» победил «Монреаль», Кузнецов набрал три очка, Овечкин — одно