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Дамир Рыспаев будет месяц играть в ВХЛ за усть-каменогорское «Торпедо»

21 сентября 2017, четверг. 12:08 Хоккей

22-летний тафгай из системы «Барыса» Дамир Рыспаев проведёт ближайший месяц в Усть-Каменогорске, где будет вступать в составе местного «Торпедо» в ВХЛ. Об этом сам хоккеист сообщил корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«Сегодня я вылетаю в родной Усть-Каменогорск, в команду «Торпедо». Буду месяц играть в ВХЛ, уже успел поговорить с тренерским штабом. Меня ждут в команде и сказали готовиться к играм», — пояснил Рыспаев.

Напомним, что летом 2016 года Рыспаев во время матча на Кубке президента Республики Казахстан между «Барысом» и «Куньлунь Ред Стар» устроил массовую драку. Матч закончился на третьей минуте, когда главный тренер китайской команды Владимир Юрзинов-младший увёл своих игроков в раздевалку. По итогам инцидента КХЛ наложила на хоккеиста бессрочную дисквалификацию.

В последнее время Рыспаев выступал в команде «Номад» из чемпионата Республики Казахстан. Накануне стало известно, что совместная дисциплинарная палата Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги рассмотрела заявление Межрегионального профсоюза игроков КХЛ о снятии бессрочной дисквалификации с игрока. Рассмотрев все материалы дела, совместная дисциплинарная палата приняла решение разрешить Рыспаеву принимать участие в соревнованиях, организуемых и проводимых ФХР. Вопрос об участии защитника в чемпионате Континентальной хоккейной лиги может быть рассмотрен не ранее чем через месяц после начала выступления Рыспаева в турнирах, проводимых ФХР.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Барыс ХК Торпедо Усть-Каменогорск Дамир Рыспаев
Новости. Хоккей
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