Шиксатдаров: через какое-то время система рижского «Динамо» принесёт плоды

Нападающий «Нефтехимика» Ильдар Шиксатдаров подвёл итоги матча с рижским «Динамо» (2:0).



«Мы с Богданом Якимовым в меньшинстве воспользовались ошибкой соперника и побежали. К сожалению, не получилось забить. Вратарь прочитал ситуацию, да и я не лучшим образом сыграл. Мы знали, что у рижан сейчас непростой период. Как говорится, раненый зверь опаснее вдвойне. При счёте 2:0 они бились до конца. Они играют в североамериканский хоккей, активно бегут, врезаются, без прокатов, нет пустого льда на поле. Вдвойне тяжелее играть против таких команд.



Сандис Озолиньш – обладатель Кубка Стэнли, долгое время играл в НХЛ, и когда я был маленьким, смотрел на его игру. Считаю, что у его команды хорошая система, и через какое-то время это принесёт плоды», – передаёт слова Шиксатдарова «БИЗНЕС Online».

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