175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Шиксатдаров: домашняя серия вышла для «Нефтехимика» хорошей и продуктивной

21 сентября 2017, четверг. 14:31 Хоккей

Форвард «Нефтехимика» Ильдар Шиксатдаров подвёл итоги домашней серии и поделился ожиданиями от выезда. Нижнекамская команда в каждом из четырёх матчей набирала очки при трёх победах кряду. Команде на выезде предстоит сыграть с «Трактором», «Ладой», «Автомобилистом» и «Магниткой».

«Я доволен, как мы провели домашнюю серию. У нас было четыре игры, и три из них мы выиграли в основное время. «Торпедо» мы проиграли в овертайме, но игра была наша, только подвела дисциплина. Расслабились. Да и в меньшинстве неудачно сыграли. Так что домашняя серия вышла хорошей и продуктивной.

Вся команда понимает, что нас ждут трудные матчи в гостях, но мы постараемся сыграть также успешно, как дома, и набрать как можно больше очков», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Шиксатдаров: через какое-то время система рижского «Динамо» принесёт плоды
Источник: Официальный сайт ХК "Нефтехимик" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Нефтехимик
Новости. Хоккей
21 сентября 2017, четверг
17:00 Константин Окулов отметился голом в ВХЛ уже на 17-й секунде матча
16:30 Вице-президент НХЛ: об игре в Китае между клубом НХЛ и «Куньлунем» говорить рано
16:17 Гецлаф: в прошлом году «Анахайм» понял, как добиваться успеха
15:55 Гулявцев: не думал, что меня записывают на камеру, были другие намерения
15:53 За «Югру» в матче с «Локомотивом» дебютируют Витасек, Моня, Неколенко и Шипов
15:43 КХЛ выясняет детали ситуации с защитником «Северстали» Валерием Васильевым
15:29 Член тренерского штаба «Трактора» Виталий Ячменев покинул клуб
15:14 Жердев расторг контракт с «Нефтехимиком» по обоюдному согласию сторон
15:13 Защитник СКА Вячеслав Войнов выйдет на лёд впервые с февраля
14:59 Андронов: ЦСКА сможет как следует настроиться на матч с «Йокеритом»
14:56 Арзамасцев: на «Магнитку» у «СЮ» запредельный настрой, будет хороший хоккей
14:51 Палушай: «Динамо» Мн не хотело сделать меня неограниченно свободным агентом
14:35 Терещенко проведёт первый матч в сезоне за «Динамо» с «Сибирью»
14:31 Шиксатдаров: домашняя серия вышла для «Нефтехимика» хорошей и продуктивной
14:30 Онлайн игрового дня КХЛ: СКА обыгрывает «Авангард», «Сибирь» принимает «Динамо»
14:00 Редакции «Чемпионата» требуются корреспонденты-стажёры в отдел «Хоккей» в Москве
13:47 «Сибирь» участвует в сборе денег для строительства площадки для детей-инвалидов
13:17 Плющев: Гулявцеву надо обратить внимание на подготовку команды, заговора нет
12:36 Вей: варианты продолжения карьеры я обсуждаю с моей супругой
12:17 Шиксатдаров: через какое-то время система рижского «Динамо» принесёт плоды
12:08 Дамир Рыспаев будет месяц играть в ВХЛ за усть-каменогорское «Торпедо»
11:42 Савицкис: Хартли в рижском «Динамо» — это один из вариантов
11:10 Овечкин может сменить компанию-экипировщика перед началом сезона
11:08 Кузнецов: на вбрасываниях стало трудно. Ищу, как можно обмануть новые правила
10:44 Каспарайтис сыграет в Высшей лиге Беларуси, чтобы подготовиться к ЧМ в Каунасе
10:39 Овечкин: играем новой тройкой с Кузнецовым и Враной. Пока ощущения необычные
10:21 Гребенщиков: ХК «Сочи» грамотно дотерпел, забил свои голы
10:03 Гулявцев о судействе: ты одно место рвёшь, а в КХЛ прочитали — в урну выкинули
10:00 Курьянов: рекордная победная серия «Авангарда»? Команде дико везло
09:49 Куликов: игроки 3-го и 4-го звеньев «Нефтехимика» тоже не просто так собрались
09:35 Иванов: у ХК «Сочи» было больше желания, чем у «Трактора», это видно
09:15 Лапенков: игроки ХК «Сочи» в трудные минуты матча в Челябинске справились
09:00 Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ
08:55 Курьянов: критерии рейтинга КХЛ субъективны, «Югра» стала заложником простоты
07:58 Шайба Голдобина помогла «Ванкуверу» обыграть «Калгари»
06:16 Два гола Тарасенко принесли «Сент-Луису» победу над «Коламбусом»
05:55 «Вашингтон» победил «Монреаль», Кузнецов набрал три очка, Овечкин — одно
00:54 Е. Свечников: я готов к началу второго сезона в Северной Америке
00:44 Кудин: слабее состав «Барыса» не стал, минскому «Динамо» предстоит тяжёлый матч
00:36 Архипов: 2-й гол в ворота «Ак Барса» вышел курьёзным, главное — не опускать рук
00:26 Результаты игрового дня в ВХЛ
00:13 Результаты игрового дня в МХЛ
20 сентября 2017, среда
23:50 Билялетдинов: «Ак Барс» и «Слован» играли интересно, хоккей зрелищный
23:23 Ежов: то, что «Динамо» Р — аутсайдер КХЛ, стимулировало «Нефтехимик»
23:10 Озолиньш: выигрывает команда, проигрывает тренер? Нет такого
Все новости RSS
Партнерский контент