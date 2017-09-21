Шиксатдаров: домашняя серия вышла для «Нефтехимика» хорошей и продуктивной

Форвард «Нефтехимика» Ильдар Шиксатдаров подвёл итоги домашней серии и поделился ожиданиями от выезда. Нижнекамская команда в каждом из четырёх матчей набирала очки при трёх победах кряду. Команде на выезде предстоит сыграть с «Трактором», «Ладой», «Автомобилистом» и «Магниткой».



«Я доволен, как мы провели домашнюю серию. У нас было четыре игры, и три из них мы выиграли в основное время. «Торпедо» мы проиграли в овертайме, но игра была наша, только подвела дисциплина. Расслабились. Да и в меньшинстве неудачно сыграли. Так что домашняя серия вышла хорошей и продуктивной.



Вся команда понимает, что нас ждут трудные матчи в гостях, но мы постараемся сыграть также успешно, как дома, и набрать как можно больше очков», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Шиксатдаров: через какое-то время система рижского «Динамо» принесёт плоды