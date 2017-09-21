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Палушай: «Динамо» Мн не хотело сделать меня неограниченно свободным агентом

21 сентября 2017, четверг. 14:51 Хоккей

Экс-форвард минского «Динамо» Аарон Палушай рассказал, почему покинул команду.

«Там была интересная ситуация. Вообще я готовился заключить новый контракт с «Динамо». Вроде всё к этому шло, но потом пошли разговоры, что клуб не будет подписывать легионеров. У меня был статус ограниченно свободного агента, так что в другую команду КХЛ уйти без компенсации не мог — только в другую лигу. Через своего менеджера поинтересовался, может ли «Динамо» сделать меня неограниченно свободным агентом, но руководство клуба было против. В это время поступило интересное предложение из Швеции, и решил отправиться туда.

Может, если бы подождал, то остался бы в КХЛ. Может, и в «Динамо». Но как есть, так есть. Никаких обид на минский клуб у меня нет. Не исключаю, что однажды ещё вернусь в него.

Забавное у «Динамо» получилось межсезонье. Была хорошая команда, установили клубный рекорд по числу набранных очков в чемпионате. А затем пошли слухи, что иностранцы больше не нужны. В итоге почти все ушли, а через месяц на их места начали приходить другие…

Это вопрос, была бы команда конкурентоспособной без легионеров. Может, да, а может, и нет. Ведь даже ведущие клубы КХЛ делают ставку на иностранных игроков. И в энхаэловских дружинах выступают не только североамериканцы, но и шведы, русские, белорусы, швейцарцы», — цитирует игрока «Прессбол».

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Источник: Прессбол Сообщить об ошибке
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