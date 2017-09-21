За «Югру» в матче с «Локомотивом» дебютируют Витасек, Моня, Неколенко и Шипов

Ханты-мансийская «Югра» объявила состав на матч с ярославским «Локомотивом», который начнётся сегодня в 17.00 мск. В клубе Игоря Захаркина дебютируют защитники Илья Неколенко и Ондржей Витасек, а также нападающие Дмитрий Моня и Илья Шипов.



Проскуряков (Фокин);

Савинайнен — Макаров — Скачков, Неколенко — Лекомцев;

Варфоломеев — Шипов — Пестушко, Штайнох — Витасек;

Анкудинов — Майоров — Булянский, Угольников — Перетягин;

Моня — Курьянов — Королёв, Меляков.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

ЦСКА проиграет из-за кармы. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео А «Авангард» не сможет отобрать очки у СКА.