За «Югру» в матче с «Локомотивом» дебютируют Витасек, Моня, Неколенко и Шипов

Ханты-мансийская «Югра» объявила состав на матч с ярославским «Локомотивом», который начнётся сегодня в 17.00 мск. В клубе Игоря Захаркина дебютируют защитники Илья Неколенко и Ондржей Витасек, а также нападающие Дмитрий Моня и Илья Шипов.
Проскуряков (Фокин);
Савинайнен — Макаров — Скачков, Неколенко — Лекомцев;
Варфоломеев — Шипов — Пестушко, Штайнох — Витасек;
Анкудинов — Майоров — Булянский, Угольников — Перетягин;
Моня — Курьянов — Королёв, Меляков.
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