Константин Окулов отметился голом в ВХЛ уже на 17-й секунде матча

Нападающий Константин Окулов отметился заброшенной шайбой за клуб Высшей хоккейной лиги «Звезда» уже на 17-й секунде матча с «Горняком».



Напомним, Окулов был отправлен вместе с ещё четырьмя игроками ЦСКА в «Звезду» для получения игровой практики. В фарм-клуб также приехал защитник Никита Макеев и нападающие Андрей Кузьменко, Андрей Светлаков и Павел Карнаухов. 22-летний Окулов в семи встречах сезона за ЦСКА забил два гола и отдал четыре передачи.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Пять хоккеистов ЦСКА усилят фарм-клуб «армейцев» в Высшей лиге