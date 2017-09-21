Рыспаев: первым нападать на соперника не буду, но жёсткость никто не отменял

Тафгай Дамир Рыспаев рассказал, в каком стиле будет играть после снятия с него бессрочной дисквалификации.



«Я планирую показывать то, что умею, играть в свой хоккей. Конечно, не стоит вести разговоры о массовых драках. Первым нападать не буду, это исключено. Но жёсткость никто не отменял, я должен стоять на защите своей команды. Придавать силы и уверенности коллективу, чтобы «Торпедо» побеждало. Мы же не в шахматы играем. Но сам, повторюсь, никаких инцидентов устраивать не намерен.



На провокации я реагировать не собираюсь. Но если кто-то хочет что-то выяснить или ко мне есть вопросы, то никаких проблем — я готов. Любой может мне сказать это на льду, предъявить претензию. Для меня не составит труда скинуть перчатки и провести поединок по обоюдному согласию. Я всегда за честный бой. Сейчас моя задача – играть в хоккей. Но пусть никто не расслабляется», — рассказал Рыспаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Рыспаев: на провокации не реагирую, но если ко мне есть претензии – я готов Главный нарушитель спокойствия возвращается в большой хоккей и передаёт привет Виталию Меньшикову.