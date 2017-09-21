Артюхин: Салака пришлось нагружать бросками, он очень здорово сыграл

Нападающий московского «Динамо» Евгений Артюхин прокомментировал выездную победу своей команды над новосибирской «Сибирью» (2:0).



«Эмоции просто супер, мне очень нравится играть в Новосибирске. Сибиряки славятся своим радушием, болельщики в Новосибирске хорошие, город приятный. Было приятно вернуться сюда, впечатления только положительные. Я не особо обращаю внимание, как именно меня встречают в городах, где я раньше играл. Все понимают, что это наша работа, от игрока смена клуба не зависит.



Знали, что с «Сибирью» будет очень плотная игра. Даже по себе помню: «Сибирь» дома всегда хорошо начинает, так что готовились к очень сложному матчу. Ну и, конечно, Салак – Александр всегда здорово играет. Его трудно было пробить, приходилось стараться максимально нагружать его бросками. По сравнению с «Автомобилистом» ничего не меняли, но настрой был боевой. Своей голевой передачей доволен, но главное, что команда выиграла. Ещё раз хотел бы отметить отличную атмосферу, полный стадион. Зрители поддерживают «Сибирь», даже когда команда проигрывает», — сказал Артюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

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