В. Воробьёв: доволен, как сыграл Терещенко, он незаменимый игрок для «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв прокомментировал победу над «Сибирью» (2:0) и возвращение Алексея Терещенко.



«Тяжёлый очень матч. Много работали, разговаривали с ребятами. Знали, как тяжело играть в Новосибирске. Игра шла до гола и этот гол забросили мы. Где-то нам вратарь помог, где-то – мы вратарю. Я доволен как Терещенко провёл первый матч после травмы. Другие ребята передохнули, можно сказать, что какая-то ротация.



В качестве капитана команду на лёд выводит Никулин, но Терещенко – незаменимый игрок как в раздевалке, так и на площадке.У нас есть и были претензии к нападающим. Мы мало забиваем. Работаем в этом направлении. Нужно было работать с Салаком, закрывать его, играть на подставлениях. Но очень здорово сыграть вратарь у хозяев», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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