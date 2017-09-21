Рундблад: в СКА никто не думал, что мы начнём чемпионат так хорошо

Защитник СКА Давид Рундблад прокомментировал встречу с «Авангардом» (3:1) и рассказал о своей первой шайбе в КХЛ.



«Игра была довольно сложная, первый период соперник активно действовал. Затем мы взяли инициативу в свои руки и довели игру до победы. Очень приятно забросить первую шайбу в лиге, я её забрал на память, здорово иметь такой сувенир. Мы не думаем о нашей серии, мы готовимся к каждой игре, готовы выигрывать каждый матч. У нас неплохая команда, мы готовы продолжить побеждать. Конечно, когда я переходил в СКА, знал, что иду в хорошую команду. Но никто не думал, что мы стартуем так хорошо», — передаёт слова Рундблада корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

СКА обыграл «Авангард», установив новый рекорд лиги по победам на старте сезона