Корешков: игра с «Динамо» была крайне важной, это все понимали

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков поделился впечатлениями после победы над минским «Динамо» (4:1).



«Матч получился очень интересный — напряжённый, зрелищный на протяжении 60 минут. Во втором периоде наши последние рубежи в очередной раз очень вовремя подчистил Хенрик Карлссон. Ну а в третьем нападающие смогли открыть счёт. После этого соперник раскрылся, побежал вперёд. Мы стали создавать много моментов, в том числе выходили «два в ноль». Наконец забросили больше одной шайбы за игру. Это был очень важный поединок для «Барыса», все это прекрасно понимали. Теперь готовимся к следующей встрече», — цитирует тренера официальный сайт «Динамо».

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