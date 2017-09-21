НХЛ признала техническую ошибку в ситуации с защитником Васильевым

Континентальная хоккейная лига получила официальный ответ из НХЛ, в котором упоминание защитника «Северстали» Валерия Васильева в протоколе контрольного матча «Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» признано технической ошибкой.



В ответе сказано также, что Валерий Васильев не принимал участия в тренировочных матчах НХЛ и не проходит сборы в тренировочных лагерях клубов НХЛ. Ранее «Северсталь» также дала опровержение информации об отъезде игрока из расположения клуба.

КХЛ выясняет детали ситуации с защитником «Северстали» Валерием Васильевым

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