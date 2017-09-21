Пепеляев: такие игры, как сегодня, ужасны для защитников и вратарей

Защитник «Спартака» Алексей Пепеляев прокомментировал победу над «Адмиралом» (7:6 ОТ).

«Была пара безумных матчей, но давно. Такие игры стараешься как можно быстрее забыть, потому что для защитников и вратарей это ужасная игра, но которая наверняка понравится зрителям. Тренеры объяснят завтра, и, может быть, через такие игры придёт уверенность к команде. У нас такое положение, что надо было побеждать кровь из носу, все бились и играли. Рад наконец-то отличиться. Самое главное, что смогли отыграться и добиться победы», — передаёт слова Пепеляева корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.