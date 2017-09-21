«Сент-Луис» отправил форварда Торопченко в OHL, защитника Сергеева — в АХЛ

Тренерский штаб «Сент-Луис Блюз» принял решение отправить форварда Алексея Торопченко в юниорскую лигу OHL, а защитника Дмитрия Сергеева — в фарм-клуб АХЛ «Сан-Антонио», информирует официальный сайт команды.



18-летний Торопченко в прошлом сезоне выступал в МХЛ за ХК МВД, в котором за 45 проведённых матчей набрал 31 (19+12) результативный балл. Его ровесник Дмитрий Сергеев в прошлом сезоне выступал в молодёжной североамериканской ECHL.



В «Сан-Антонио» был также командирован нападающий Джастин Селман.

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