Голевой пас Проворова не помог «Филадельфии» обыграть «Бостон»

«Бостон Брюинз» в предсезонном матче обыграл «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов в этом матче отметился результативной передачей.

В ещё одной игре «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» — 4:1. Российский нападающий «Канадиенс» Никита Щербак провёл на льду 13 минут 42 секунды, но результативными действиями не отметился.

НХЛ. Предсезонные матчи

«Бостон» — «Филадельфия» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

«Монреаль» — «Нью-Джерси» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2).