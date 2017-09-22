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Голевой пас Проворова не помог «Филадельфии» обыграть «Бостон»

22 сентября 2017, пятница. 05:20 Хоккей

«Бостон Брюинз» в предсезонном матче обыграл «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов в этом матче отметился результативной передачей.

В ещё одной игре «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» — 4:1. Российский нападающий «Канадиенс» Никита Щербак провёл на льду 13 минут 42 секунды, но результативными действиями не отметился.

НХЛ. Предсезонные матчи

«Бостон» — «Филадельфия» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
«Монреаль» — «Нью-Джерси» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2).

«Вашингтон» победил «Монреаль», Кузнецов набрал три очка, Овечкин — одно
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Брюинз Монреаль Канадиенс Нью-Джерси Дэвилз Филадельфия Флайерз Иван Проворов
Новости. Хоккей
22 сентября 2017, пятница
05:20 Голевой пас Проворова не помог «Филадельфии» обыграть «Бостон»
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01:05 Бурмистров: атмосфера в Шанхае великолепная, но зрителей могло быть больше
00:59 Васильев: с моей фамилией в матче НХЛ получилось весело, американец напутал
00:42 Маркелов: «Барысу» нужно играть все 60 минут и верить в победу
00:30 Кагарлицкий:«Северсталь» много пропустила, нам это несвойственно
00:19 «Югра» расторгла контракт с Морином и заключила новое соглашение с Макаровым
00:11 Гулявцев: порадовали пять забитых шайб, но не пропущенные четыре
21 сентября 2017, четверг
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23:36 Итоги игрового дня ВХЛ: Окулов и Кузьменко оформили дубли, Чистов забил гол
23:13 «Сент-Луис» отправил форварда Торопченко в OHL, защитника Сергеева — в АХЛ
22:51 Ткачёв: «Адмирал» вёл 6:4 и проиграл матч. Так нельзя делать, есть недовольство
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22:22 Пепеляев: такие игры, как сегодня, ужасны для защитников и вратарей
22:20 Никонцев: такая победа, как над «Адмиралом», встряхнёт «Спартак»
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21:41 Анисимов: Гулявцева не дословно процитировали, но это не повод так говорить
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20:38 Корешков: игра с «Динамо» была крайне важной, это все понимали
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20:21 Лемтюгов: судьи не должны ломать такие игры, даже если там было удаление
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19:37 Скабелка: голы СКА в первом периоде не вытекали из логики игры
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19:24 Знарок: у СКА сегодня было худшее начало игры в сезоне
19:16 Шалаев: судьи матча со СКА подарили болельщикам великолепный хоккей!
19:13 Форвард «Лады» Никита Филатов пропустит несколько матчей из-за травмы
18:53 Санников: когда сбивал судью – не видел его, дисквалификация выбила из ритма
18:52 «Барыс» одержал победу над минским «Динамо» в Астане
18:38 Салминен: пока нахожусь в поиске своей игры
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18:33 В. Воробьёв: доволен, как сыграл Терещенко, он незаменимый игрок для «Динамо»
18:31 Артюхин: Салака пришлось нагружать бросками, он очень здорово сыграл
18:30 П. Зубов: «Сибири» напели дифирамбов в прессе, и после выезда нас как подменили
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