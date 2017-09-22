«Торпедо» У-К подписало односторонний контракт с тафгаем Рыспаевым

Усть-каменогорское «Торпедо» подписало односторонний контракт с защитником Дамиром Рыспаевым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона. Хоккеист уже приступил к тренировкам с командой.



Рыспаев является воспитанником усть-каменогорского хоккея. Ранее он выступал за фарм-клуб «Барыса» «Снежные Барсы», юниорскую и молодёжную сборные Казахстана. В чемпионатах КХЛ игрок принял участие в 23 матчах в составе «Барыса».

Напомним, что летом 2016 года Рыспаев во время матча на Кубке президента Республики Казахстан между «Барысом» и «Куньлунь Ред Стар» устроил массовую драку. Матч закончился на третьей минуте, когда главный тренер китайской команды Владимир Юрзинов-младший увёл своих игроков в раздевалку. По итогам инцидента КХЛ наложила на хоккеиста бессрочную дисквалификацию.



В последнее время Рыспаев выступал в команде «Номад» из чемпионата Республики Казахстан. Накануне стало известно, что совместная дисциплинарная палата Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги рассмотрела заявление Межрегионального профсоюза игроков КХЛ о снятии бессрочной дисквалификации с игрока. Рассмотрев все материалы дела, совместная дисциплинарная палата приняла решение разрешить Рыспаеву принимать участие в соревнованиях, организуемых и проводимых ФХР. Вопрос об участии защитника в чемпионате Континентальной хоккейной лиги может быть рассмотрен не ранее чем через месяц после начала выступления Рыспаева в турнирах, проводимых ФХР.

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