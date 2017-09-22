А. Зайцев: у нас двойные стандарты, судейский орган должен быть независимым

Известный в прошлом арбитр Александр Зайцев прокомментировал работу судей в КХЛ, которая в последнее время подвергается критики.

Губернатор Омской области: такого грязного судейства, как со СКА, ещё не видел

«Руководство так немножко себя ведёт, что в КХЛ, что в Федерации, оно является ещё и руководством СКА, поэтому у нас так и происходит, мне так видится. Двойные стандарты? Видя, как всё это происходит, я думаю, что да. По одной игре нельзя говорить, бывает по-разному, проблематичны игры у тех же судей, со СКА – это бывает. Всё это логично, всё это приходит, всё это жизнь показала.

В своё время, когда президентом ФХР был Стеблин, проблемы были и с «Динамо», вот такая у нас традиция складывается, поэтому не знаю, как это объяснить, наверное, нашим менталитетом. Судейский орган должен быть независимым! Пока этого не будет, ничего хорошего у нас не получится. А то, что тренеры всё это знают, конечно, поэтому – это не то, чтобы отдушина Гулявцева, что он так высказался, мог бы это и не говорить, об этом и так все знают», — передаёт слова Зайцева корреспондент «Чемпионата» Ярослав Дехтярёв.

Гулявцев был прав? Как судьи продолжают опекать СКА На этот раз пострадал «Авангард». Когда это закончится?



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