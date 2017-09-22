Фонтейн: минскому «Динамо» надо было забивать первым в Астане

Форвард минского «Динамо» Джастин Фонтейн прокомментировал поражение от «Барыса» (1:4).

«Игра шла до гола. У нас было несколько моментов, чтобы забросить. Но в третьем периоде в этом преуспел «Барыс». Конечно, мы знали, что в Астане хорошая команда, которая умеет здорово атаковать, и готовились к этому. Тем не менее соперник провёл ударную пятиминутку, смог отличиться трижды подряд. Думаю, ключевой стала первая шайба, которая здорово воодушевила хозяев, придала им уверенности. Плюс болельщики поддерживали. Мы же оказались позади, в роли догоняющих. А это всегда труднее, больше выматывает. Старались следовать системе, однако пришлось ускоряться, идти вперёд, отсюда появлялись ошибки. Что ж, надо было забивать первыми…

Доволен ли я своей игрой, ведь у меня уже пять шайб и это пока лучший показатель в команде? Да, у меня есть моменты, стараюсь всегда оказываться перед воротами. Но надо забивать ещё. Меня куда больше волнует то, что команде нужны победы. Необходимо фокусироваться на общем результате. Если в каждом матче будем демонстрироваться свою лучшую игру, то сможем куда чаще добиваться успеха. Постараемся хорошо проявить себя в следующем поединке», — цитирует игрока официальный сайт клуба.