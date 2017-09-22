«Авангард» оспорит 4 решения судей в матче со СКА, клуб отправил материалы в КХЛ

«Авангард» отправил в КХЛ четыре видеофрагмента матча регулярного чемпионата со СКА (1:3), в котором, по мнению клуба, судейская бригада допустила ошибки.

Губернатор Омской области: такого грязного судейства, как со СКА, ещё не видел

Главная претензия команды – удаление до конца матча защитника Александра Осипова на 54-й минуте. «Авангард» считает, что игрок провёл чистый силовой приём. Также «Авангард» не согласен с двухминутным удалением за нарушение численного состава за 3,5 минуты до конца третьего периода и двумя эпизодами второго периода. На 13-й минуте арбитры не удалили защитника СКА Максима Чудинова, нарушившего правила, по версии омского клуба, на Анселе Галимове. На 16-й минуте судьи пропустили нарушение Сергея Плотникова на Галимове, а также подножку со стороны Николая Прохоркина.