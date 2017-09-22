НХЛ организует независимый медосмотр нападающего «Торонто» Лупула

НХЛ приняла решение привлечь независимого врача для проведения повторного медосмотра нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Джоффри Лупула, сообщает TSN. Игрок не был допущен врачами «Торонто» к играм, он не выходил на лёд с февраля 2016 года и находится в списке травмированных.



Ранее Лупул в своём «инстаграме» подверг сомнению решение врачей, заявив, что клуб жульничает. Позже он стёр свой комментарий, но извинился за него и отметил, что сам не будет пытаться получить второе мнение о своей физической форме.

Проваливший медосмотр форвард «Торонто» Лупул обвинил клуб в жульничестве