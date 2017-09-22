«Трактор» — «Нефтехимик»: Брынцев забросил свою первую шайбу в КХЛ в 155-м матче

Защитник «Нефтехимика» Александр Брынцев в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» забросил свою первую шайбу в КХЛ. Его безголевая серия длилась 154 матча.

Брынцев открыл счёт в матче в первом периоде. В КХЛ 22-летний игрок проводит пятый сезон за «Нефтехимик», в 154 матчах он отметился 13 голевыми передачами. Защитник забросил две шайбы в Кубке надежды сезона-2013/14, однако эти матчи не входят в официальную статистику.

Вы можете посмотреть видео гола Брынцева также на официальном сайте КХЛ.