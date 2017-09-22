Крикунов: нападающие «Автомобилиста» сыграли на двойку с ХК «Сочи»

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с ХК «Сочи», в котором его команда уступила сопернику со счётом 0:2.

«Если не забиваешь ни одного гола, выиграть в принципе невозможно. Мы имели в первом периоде моменты, не забили, большинство не использовали. Наши нападающие сегодня не справились, на двойку отработали. Для того чтобы выиграть, надо забивать. Противник забил, они и выиграли. А мы с нулём. Будем работать дальше», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.