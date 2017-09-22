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Результаты игрового дня МХЛ

22 сентября 2017, пятница. 22:39 Хоккей

22 сентября в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно восемь матчей.

«Мамонты Югры» в овертайме одолели «Ирбис» в Казани — 3:2.

Гости вели после 40 минут игры со счётом 2:0 благодаря голам Степана Грымзина и Дениса Еркина, однако в третьем периоде Павел Купчихин сделал дубль и сравнял счёт. Денис Еркин принёс «мамонтам» победу в дополнительное время.

МХЛ - регулярный чемпионат
22 сентября 2017, пятница. 17:00 МСК
Ирбис
Казань
2 : 3 0:0, 0:2, 2:0, 0:1
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
0:1 – Грымзин (Гайдеик, Еркин) – 21:28 (5x5), 0:2 – Еркин (Гайдеик, Куцмус) – 32:17 (5x4), 1:2 – Купчихин (Крутов, Чибиряев) – 41:57 (5x5), 2:2 – Купчихин (Ситдиков, Чибиряев) – 55:06 (5x5), 2:3 – Еркин (Зоркин, Грымзин) – 63:31 (5x5)

«Красная Армия» обыграла «Тайфун» в Москве со счётом 5:3.

В составе «армейцев» отличились Даниил Лобанов, оформивший дубль, а также Семён Крашенинников, Михаил Бякин и Михаил Мещеряков. Голы «Тайфуна» — на счету Артёма Александрова, Сергея Гончарука и Глеба Зайцева.

МХЛ - регулярный чемпионат
22 сентября 2017, пятница. 17:00 МСК
Красная Армия
Москва
5 : 3 0:1, 1:1, 4:1
Тайфун
Приморский край
0:1 – Александров (Гончарук, Тимофеев) – 03:13 (5x5), 1:1 – Лобанов (Козырев, Филин) – 27:32 (5x4), 1:2 – Гончарук (Тимофеев, Гейдаров) – 35:31 (5x5), 2:2 – Крашенинников (Дёмин, Мирошниченко) – 44:26 (5x5), 3:2 – Бякин (Козырев, Филин) – 45:13 (5x5), 3:3 – Зайцев (Ткачков, Галыгин) – 45:23 (5x5), 4:3 – Лобанов (Бякин, Филин) – 55:17 (5x5), 5:3 – Мещеряков (Лобанов, Попугаев) – 59:52 (en)

«Чайка» на домашнем льду одолела «СКА — Серебряные Львы» со счётом 2:1.

В середине матча Алексей Лозовик вывел гостей вперёд, но вскоре «Чайка» отыгралась благодаря голу Кирилла Клопова, а Артём Чайка забил победную шайбу в третьем периоде.

МХЛ - регулярный чемпионат
22 сентября 2017, пятница. 17:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
2 : 1 0:0, 1:1, 1:0
СКА-Серебряные Львы
Санкт-Петербург
0:1 – Лазовик (Ибрагимов, Абрамов) – 33:35 (5x4), 1:1 – Клопов (Чернов, Политов) – 38:56 (5x4), 2:1 – Чайка (Политов, Томилов) – 45:19 (5x5)

МХК «Динамо» СПб потерпел поражение в домашнем матче с «Алмазом» со счётом 2:3 ОТ.

В первом периоде Артём Марков вывел «Алмаз» вперёд, а в третьей двадцатиминутке Игорь Гераськин удвоил преимущество. Хозяева смогли сравнять счёт, отличились Антон Васильев и Александр Жабреев, но в овертайме Айрат Замалиев принёс победу гостям.

МХЛ - регулярный чемпионат
22 сентября 2017, пятница. 18:30 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
2 : 3 0:1, 0:0, 2:1, 0:1
Алмаз
Череповец
0:1 – Марков (Орлов, Климов) – 15:49 (5x5), 0:2 – Гераськин (Колесников, Зарубин) – 45:35 (5x5), 1:2 – Васильев (Назаревич, Чернов) – 46:56 (5x5), 2:2 – Жабреев (Михайлов) – 58:03 (5x5), 2:3 – Замалиев – 62:30 (5x5)

СКА-1946 в Санкт-Петербурге переиграл «Локо» со счётом 5:3.

У победителей отличились Евгений Царюк, Даниил Шабаров, Кирил Петьков и Алексей Полодян, сделавший дубль. Шайбы «Локо» забили Иван Романов, Георгий Иванов и Владислав Рыбаков.

МХЛ - регулярный чемпионат
22 сентября 2017, пятница. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
5 : 3 3:1, 0:1, 2:1
Локо
Ярославль
1:0 – Царюк (Холоденин) – 07:54 (5x4), 2:0 – Шабаров (Царюк) – 09:06 (5x5), 3:0 – Полодян (Бондарук, Сультеев) – 13:25 (5x5), 3:1 – Романов (Ковалёв) – 16:12 (5x4), 3:2 – Иванов (Романов, Ковалёв) – 24:36 (5x5), 4:2 – Полодян (Сультеев) – 44:14 (5x5), 5:2 – Петьков (Холоденин, Лысенков) – 54:03 (4x5), 5:3 – Рыбаков – 55:21 (5x4)

«Амурские Тигры» на выезде одолели МХК «Динамо» со счётом 5:4.

Голы хабаровской команды на свой счёт записали Евгений Бабушкин, сделавший дубль, а также Александр Гопиенко, Сергей Шунькин и Никита Линник. У динамовцев забили Максим Леонов, Иван Муранов, Олег Зайцев и Илья Круглов.

МХЛ - регулярный чемпионат
22 сентября 2017, пятница. 19:00 МСК
МХК Динамо
Москва
4 : 5 1:2, 1:1, 2:2
Амурские Тигры
Хабаровск
1:0 – Леонов (Андреев) – 07:13 (5x5), 1:1 – Бабушкин (Гопиенко, Недилько) – 17:16 (5x4), 1:2 – Гопиенко (Бабушкин, Мисько) – 19:24 (5x5), 1:3 – Бабушкин (Мисько, Гопиенко) – 24:23 (5x5), 2:3 – Муранов (Панкратов) – 28:30 (4x5), 2:4 – Шунькин (Крутов, Волошин) – 46:59 (5x5), 2:5 – Линник (Мисько) – 51:44 (5x5), 3:5 – Зайцев (Круглов) – 54:07 (5x5), 4:5 – Круглов (Андреев, Чувилов) – 59:23 (5x5)

«Атланты» дома всухую обыграли «Куньлунь Ред Стар Юниор» со счётом 2:0.

Шайбы забросили Артём Шакиров и Арсений Ващук.

МХЛ - регулярный чемпионат
22 сентября 2017, пятница. 19:00 МСК
Атланты
Московская область
2 : 0 1:0, 0:0, 1:0
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
1:0 – Шакиров (Бобров, Силантьев) – 13:20 (5x5), 2:0 – Ващук – 59:03 (en)

«Крылья Советов» в Москве обыграли ХК «Рига» — 2:1.

В составе хозяев отличились Михаил Сыроежкин и Артём Садретдинов. Гол рижан забил Денис Фёдоров.

МХЛ - регулярный чемпионат
22 сентября 2017, пятница. 19:30 МСК
Крылья Советов
Москва
2 : 1 1:0, 0:0, 0:1, 1:0
ХК Рига
Рига
1:0 – Сыроежкин (Садретдинов, Кевлин) – 01:23 (5x5), 1:1 – Фёдоров (Карклс, Гринбергс) – 44:58 (5x4), 2:1 – Садретдинов (Белоглазов, Вяткин) – 64:55 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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