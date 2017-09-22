Результаты игрового дня МХЛ

22 сентября в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно восемь матчей.

«Мамонты Югры» в овертайме одолели «Ирбис» в Казани — 3:2.



Гости вели после 40 минут игры со счётом 2:0 благодаря голам Степана Грымзина и Дениса Еркина, однако в третьем периоде Павел Купчихин сделал дубль и сравнял счёт. Денис Еркин принёс «мамонтам» победу в дополнительное время.

«Красная Армия» обыграла «Тайфун» в Москве со счётом 5:3.



В составе «армейцев» отличились Даниил Лобанов, оформивший дубль, а также Семён Крашенинников, Михаил Бякин и Михаил Мещеряков. Голы «Тайфуна» — на счету Артёма Александрова, Сергея Гончарука и Глеба Зайцева.

«Чайка» на домашнем льду одолела «СКА — Серебряные Львы» со счётом 2:1.



В середине матча Алексей Лозовик вывел гостей вперёд, но вскоре «Чайка» отыгралась благодаря голу Кирилла Клопова, а Артём Чайка забил победную шайбу в третьем периоде.

МХК «Динамо» СПб потерпел поражение в домашнем матче с «Алмазом» со счётом 2:3 ОТ.



В первом периоде Артём Марков вывел «Алмаз» вперёд, а в третьей двадцатиминутке Игорь Гераськин удвоил преимущество. Хозяева смогли сравнять счёт, отличились Антон Васильев и Александр Жабреев, но в овертайме Айрат Замалиев принёс победу гостям.

СКА-1946 в Санкт-Петербурге переиграл «Локо» со счётом 5:3.



У победителей отличились Евгений Царюк, Даниил Шабаров, Кирил Петьков и Алексей Полодян, сделавший дубль. Шайбы «Локо» забили Иван Романов, Георгий Иванов и Владислав Рыбаков.

«Амурские Тигры» на выезде одолели МХК «Динамо» со счётом 5:4.



Голы хабаровской команды на свой счёт записали Евгений Бабушкин, сделавший дубль, а также Александр Гопиенко, Сергей Шунькин и Никита Линник. У динамовцев забили Максим Леонов, Иван Муранов, Олег Зайцев и Илья Круглов.

«Атланты» дома всухую обыграли «Куньлунь Ред Стар Юниор» со счётом 2:0.



Шайбы забросили Артём Шакиров и Арсений Ващук.

«Крылья Советов» в Москве обыграли ХК «Рига» — 2:1.



В составе хозяев отличились Михаил Сыроежкин и Артём Садретдинов. Гол рижан забил Денис Фёдоров.