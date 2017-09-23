Макдэвид: арбитры дали нам понять, что будут строже придерживаться правил

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением о борьбе с ударами клюшкой, провозглашенной в Национальной хоккейной лиге.



«Вчера у нас состоялась длинная встреча с лайнсменами, в ходе которой они делились своим видением. Объясняли, как они намерены трактовать эпизоды, на что именно собираются смотреть. В принципе, правила остались неизменными, нам просто дали понять, что они планируют придерживаться их строже, чем обычно», — приводит слова Макдэвида официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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