М. Смит: матч с «Аризоной» для меня полон особенных чувств

Вратарь «Калгари Флэймз» Майк Смит рассказал о своих впечатлениях от товарищеского матча с «Аризоной Койотс» (4:2), за которую он выступал длительное время.



«Это особенный матч. Ведь я большую часть карьеры провёл в одном месте. Я бы солгал, если сказал, что не испытываю особенных чувств. Но в то же время сейчас я стараюсь привыкнуть к новым условиям и подготовиться к регулярному сезону», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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