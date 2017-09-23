Кравчук: отсутствие Кинэна на скамейке сказывалось на игре «Куньлуня»

Тренер «Куньлунь Ред Стар» Игорь Кравчук прокомментировал поражение от «Спартака» (2:6). Главный тренер команды Майк Кинэн пропускал этот матч из-за дисквалификации.



«Сложная игра была, меньше 48 часов для восстановления, дневной матч, но не это было главное. Были необоснованные удаления, игра в меньшинстве оставляет желать лучшего. Главный тренер – это дирижёр, по-своему видит матч, отсутствие Майка Кинэна сказывалось. Тяжёлое расписание, плотный календарь, не всегда остаётся время не только, чтобы отработать моменты, а чтобы восстановиться. Сейчас выправим ситуацию», — передаёт слова Кравчука корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

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